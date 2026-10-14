Лютые "гангстеры" устроили в Кузбассе пальбу из машины и пожалели

В Ленинске-Кузнецком 21-летний парень возомнил себя лютым гангстером, как в кино, и стал палить из огнестрела в окно своей "Приоры". С ним в машине ехала его "братва".

Очевидцы, решив, что увидели ужасных бандитов, засняли всё на камеру и выложили ролик в соцсети. Стражи порядка увидели пост и тут же бросились по следам нарушителей спокойствия. Стрелком оказался индивид с криминальным прошлым.

– Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Оперуполномоченные уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленника, а также граждан, которые находились в салоне автомобиля во время инцидента, – сказали в областном МВД.

Оказалось, что рецидивист стрелял из охолощённого ТТ-23, который есть в свободной продаже. У парня также нашлось 23 холостых патронов. Весь этот арсенал полицейские изъяли.

На водителя составлен протокол о мелком хулиганстве, за что грозит штраф 1000 рублей или арест на 15 суток.