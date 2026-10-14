"Не проверили как надо": в Кузбассе забраковали партию гороха на 2500 тонн

В Кузбассе признали недействительной декларацию на 2500 тонн гороха. Причиной стало нарушение процедуры обязательного подтверждения соответствия – об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение выявил инспектор ведомства 6 октября 2026 года. Выяснилось, что декларация на партию гороха урожая 2026 года была оформлена с нарушениями.

– При декларировании 2500 т зерна, предназначенного на пищевые цели, предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующего вещества пестицида "ГлиБест 540, ВР", а именно глифосата (калиевая соль), используемого при выращивании, – говорится в сообщении.

Таким образом, процедура оценки соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" была проведена не в полной мере. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из села Панфилово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

По результатам проверки декларацию о соответствии признали недействительной, а хозяйствующему субъекту объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В качестве превентивной меры нарушителю предложили изучить требования техрегламента и при декларировании зерна проводить испытания образцов на остаточное количество пестицидов.