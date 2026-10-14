Не фортануло: юный кузбассовец при бегстве от полиции спрятался в машине ДПС

Как сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Новокузнецке произошла история, которую иначе как иронией судьбы не назовёшь.

По данным Ирины Волк, в городе устроили массовый заезд несовершеннолетние питбайкеры. Полиция начала их задерживать и один из участников решил сбежать. Он бросил технику на парковке у торгового центра и рванул к проезжавшей машине.

Водитель остановился – узнать, в чём дело. Парень попросил спрятать его от полиции. Мужчина согласился и пустил беглеца в салон.

А дальше – тот самый момент. Когда парень уселся, водитель включил свет. И тут нарушитель увидел на заднем сиденье форменную фуражку.

За рулём оказался госавтоинспектор УМВД России по Новокузнецку. Он находился в отпуске и ехал по своим делам. Инспектор сразу связался с коллегами. Вскоре на место приехал патрульный автомобиль.

– 17-летний юноша признался, что приехал в Новокузнецк специально для участия в гонке, – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские составили на несовершеннолетнего водителя 13 административных протоколов за разные нарушения. Питбайк отправили на специализированную стоянку. Мать подростка привлекли к административной ответственности. Информацию также направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

Остальных участников заезда установили и наказали за нарушения правил дорожного движения.