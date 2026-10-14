Величественная красота: удивительные птицы слетелись на озеро Кузбасса

Как рассказал министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко в своих соцсетях, на Утинское озеро приземлились лебеди. Эти величественные птицы сделали остановку, чтобы передохнуть перед долгим путём. Явление любопытное – и оно наглядно показывает, насколько богата природа региона.

В министерстве не сидят сложа руки. Там следят за охраной животного мира. Защищают водоёмы, где перелётные птицы гнездятся и отдыхают. И создают условия, чтобы их популяции сохранялись.

– Берегите эту красоту! – отметил глава Минлесхоза Кузбасса Евгений Бойко.

А кузбасские специалисты регулярно помогают животным и птицам. Ранее VSE42.RU сообщал, что в леса региона выпустили спасённых двух ушастых сов, и других животных.