Дети остались без бубенцов: в Кузбассе наказан бизнесмен-злоумышленник

Кемеровское УФАС жёстко наказало предпринимателя, который целиком и полностью провалил контракт на поставку в музыкальные кабинеты в кузбасских школах наборы шумовых инструментов.

– Поставщик не исполнил свои обязательства в срок, затем гарантировал произвести поставку в течение 15 дней. В итоге поставка состоялась значительно позже гарантированного срока, – сказали в ФАС.

При этом полученные инструменты оказались не те, что надо – не соответствовали обговоренным условиям.

Минобразования Кузбасса в одностороннем порядке разорвало контракт. ФАС признала бизнесмена виновным в умышленном уклонении от выполнения взятых обязательств и внесла его в реестр недобросовестных поставщиков.

В кемеровском УФАС сайту VSE42.Ru уточнили, что поставить по контракту нужно было бубенцы, маракасы, колокольчики и другие шумовые инструменты.