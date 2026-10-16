В Автотеке появились отчёты с историей автомобилей из Китая

Покупателю зарубежного авто с пробегом бывает сложно узнать о его эксплуатации до ввоза: данных часто недостаточно. По данным "Автостата", за январь–сентябрь 2026 в Россию ввезли 334,3 тыс. подержанных машин (+4% год к году), около 25% – из Китая.

Самостоятельно получить информацию о машине из КНР трудно: единого открытого реестра нет, доступ к сервисным записям только у владельцев. Автотека расширила географию: теперь доступны отчёты с данными об эксплуатации в Китае – для любых авто, а не только китайских брендов.

– В последние годы структура российского автомобильного рынка заметно меняется. Только в период с 2022 года, по данным Авито Авто, в Россию ввезли около 1,8 миллиона автомобилей китайского производства – как локальных брендов, так и иностранных. И постепенно эти авто попадают в перепродажу: 20% экземпляров, импортированных в 2022-2023 годах, уже сменили владельца. По мере обновления автопарка важно обеспечивать покупателям доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации. Поэтому мы развиваем географию данных Автотеки: Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран, – комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.



Зарубежный отчёт не включает данные из российских реестров. Пробег, обслуживание, ДТП, юридическую чистоту, использование как такси, каршеринг и отзывные кампании по-прежнему можно проверить в российском отчёте.

В зарубежном отчёте информация формируется на данных международных партнёров, включая участников авторынка, Страховое бюро и Управление дорожного движения КНР. При наличии данных по VIN они также будут указаны, а в российском появится отметка об этом.

В отчёте пользователи смогут найти сведения о ДТП, владельцах и пробеге, повреждениях и ремонтах, замене подушек, затоплениях и возгораниях, страховых выплатах, ТО и отзывных кампаниях, использовании в такси, угоне и розыске.