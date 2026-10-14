Микроавтобус в Кузбассе вылетел в кювет

В Новокузнецком муниципальном округе полицейские выручили водителя микроавтобуса, который на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Инцидент произошел на автодороге "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники Госавтоинспекции находились на маршруте патрулирования, когда заметили съехавший с проезжей части микроавтобус. Инспекторы сразу поспешили на помощь.

– Они остановили проезжавший "Камаз", и с помощью буксировочного троса оперативно вытащили застрявший автомобиль на дорогу, – говорится в сообщении.

Правоохранители также регулировали дорожное движение на этом участке.