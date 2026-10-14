В Кемерове подросток на питбайке протаранил автовышку – последствия

В кузбасской столице на улице Тухачевского питбайк влетел на автовышку, сообщает утром в среду областное МВД.

17-летний водитель спортивного мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным грузовым Isuzu Elf, который поворачивал налево.

– Бригадой скорой помощи несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали ссадины и ушибы, – сказали в полиции.

Парня отправили на амбулаторное лечение. Однако на этом его неприятности только начались.

Стражи порядка выяснили, что питбайк сыну-бесправнику дал отец. На мужчину составили протокол о передаче управления лицу без прав, за что грозит штраф 30 000 рублей. А на юношу составлены протоколы о езде без прав, регистрации на ТС и страховки, выезд на встречку. Общий штраф может составить 24 000 рублей.

Мотоцикл увезли на штрафстоянку.