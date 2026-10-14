Когда в Кемерове откроют "хрустальный" мост - названы сроки

В Кемерове идет подготовка к открытию "хрустального" моста. Подрядчик уже установил уникальную подсветку и завершает пусконаладочные работы. Осталось благоустроить подходы к сооружению. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

По словам главы Кемерова, работы по благоустройству подходов уже ведутся вместе с партнерами – компанией СГК, которая является создателем необычного мостового сооружения. Завершить их планируют до конца года.

– Задача – чтобы мост стал не просто транзитной точкой и возможностью перейти с одного берега Искитимки на другой, а яркой полноценной достопримечательностью, – отметил Дмитрий Анисимов.

Напомним, сроки открытия моста неоднократно переносили. Кемеровчане в соцсетях не раз интересовались, когда сооружение наконец завершат: его остеклением, например, занимались еще в 2022 году.