В Новосибирске простятся с "Иисусом на велосипеде" из Академгородка

Жизнь Андрея Дудникова была связана с Новосибирским государственным университетом и институтами СО РАН. Он занимался научной работой, увлекался музыкой и писал стихи.



В Академгородке Дудникова запомнили благодаря необычной внешности и привычке ездить на велосипеде. Его образ стал частью местного фольклора – он появлялся в студенческих творческих работах и компьютерной игре "Academ Dreams".

– Поминки состоятся 14 октября в 18:00 в кафе "Колба" на улице Ильича, 6, – сообщила близкая подруга Андрея Дудникова Om1 Новосибирск.

Андрей Дудников умер 6 октября. Ему было 58 лет.