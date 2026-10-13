"Вредит здоровью": в Петербурге и Ленобласти готовят запрет вейпов

Петербург и Ленинградская область готовят совместный закон о запрете вейпов. Ограничить продажу устройств в городе, по словам депутата ЗакСа Дениса Четырбока, могут уже с 1 марта 2027 года. Об этом он рассказал "КП-Петербург".

На этой неделе запланировано третье заседание рабочей группы по запрету вейпов. На нем планируют определить конкретные алгоритмы законодательных действий.

– У нас есть возможность по федеральному закону в принципе ограничить продажу вейпов на территории города с 1 марта 2027 года, – сказал Четырбок в эфире радио "Комсомольская правда" 92.0 FM.

Так, закон разрабатывается совместно с властями Ленинградской области. Запрет хотят вводить синхронно, чтобы не оставлять возможности купить курительные устройства в соседнем регионе.