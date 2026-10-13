Выслеживали жертв и нападали: в Якутии экс-охранники ночного клуба устроили беспредел

В Якутске пресекли деятельность ОПГ, состоящей из четверых мужчин в возрасте от 22 до 25 лет. По предварительным данным, раньше они работали в охране ночных развлекательных заведений, а затем начали нападать на посетителей клубов и баров.

Как пишет КП-Якутия, схема была продумана заранее: участники выбирали нетрезвых посетителей клубов, провоцировали конфликт, а потом силой или угрозами забирали деньги и ценные вещи.

Один из таких случаев произошел ночью возле бара. Молодые люди остановили подвыпившего мужчину, после чего один из них приставил к его лбу предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал 10 тысяч рублей.

В другом эпизоде у человека под угрозой расправы забрали еще 12 тысяч рублей. Кроме того, налетчики украли телевизор из квартиры, которую снимали посуточно. Общий ущерб составил около 52 тысяч рублей.

Оперативники задержали молодых людей по местам проживания. Во время обысков у них нашли нож, перцовый баллончик, пневматический пистолет и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, приобретенное на маркетплейсе.

По фактам произошедшего возбудили два уголовных дела. Троих мужчин отправили под стражу, четвертого отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас правоохранители проверяют, могли ли налетчики совершить другие преступления.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в кузбасском городе поймали группу, которая кошмарила угольные предприятия.