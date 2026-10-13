Вовлекли в проституцию почти полсотни девушек: на Урале накрыли сеть борделей

В Екатеринбурге с 2020 года по февраль 2026-го действовала сеть притонов, замаскированная под массажные салоны.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, участники группы распределили обязанности: одни занимались поиском и привлечением женщин, другие подбирали помещения и обеспечивали работу притонов, третьи продвигали услуги в интернете.

Один из салонов сначала работал на улице Степана Разина, а позднее переехал в отель "Вознесенский" на улице Мамина-Сибиряка. Бордель занимал пять номеров на втором этаже здания. 17 сентября 2024 года там прошел рейд, во время которого задержали трех работниц.

– Круглосуточно, в три смены девушки окажут вам любые услуги, за которые вы готовы платить. Мы подготовились, провели проверочную закупку. У нас был специальный агент, который пришел сюда и удостоверился в том, что результат налицо. После этого зашли полицейские, – рассказал "КП-Екатеринбург" общественник Дмитрий Чукреев.

Во время рейда также изъяли архив видеозаписей, сделанных на скрытые камеры, и рабочий телефон, в котором насчитывалось более тысячи контактов.

По версии следствия, за годы работы сети в проституцию вовлекли 47 девушек.

Сейчас организаторам предъявили обвинения по статье 241 УК РФ об организации занятия проституцией и статье 240 УК РФ о вовлечении в занятия проституцией.

Уголовное дело находится в производстве Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове закрыли притон, в котором продавали детей.