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Осенний глинтвейн: 3 рецепта с точными пропорциями — классика, с имбирем и с грушей

Октябрь стучится в окно холодным дождём, а душа хочет уюта и тепла. Обхватить ладонями горячую кружку и вдохнуть аромат корицы и гвоздики. Именно поэтому глитвейн считается самым популярным напитком для осенних и зимних холодов. Ещё римляне называли его vinum conditum и пили на зимних пирах. Сегодня это напиток с тысячелетней историей и десятками интерпретаций. Разберём три из них – один проверенный классический и два оригинальных, которые удивят даже тех, кто думает, что видел всё.

Классический немецкий глинтвейн: рецепт, проверенный веками

Немецкое слово Glühwein буквально переводится как "горящее вино". Именно в Германии этот напиток стал частью культуры и неоъемлемым атрибутом рождественских ярмарок. Классический рецепт требует точности.

Ингредиенты на 4 порции:

– сухое красное вино – 750 мл,

– апельсин – 1 крупный,

– лимон – половина,

– корица – 2 палочки,

– гвоздика – 6 бутонов,

– звёздочки аниса – 2 штуки,

– сахар – 3 столовые ложки,

– вода – 100 мл.

Приготовьте сначала основу напитка – сироп. Для этого в кастрюле с толстым дном нужно смешать воду и сахар, довести до кипения и подождать несколько минут, пока сахар не растрорится, потом добавить специи – корицу, гвоздику и анис. Снимите с огня и дайте настояться 10 минут – за это время вода вытянет из пряностей всё лучшее.

Апельсин нарежьте кружками толщиной 1 см, лимон – полукольцами. Добавьте цитрусовые в сироп, влейте вино и поставьте на минимальный огонь. Ключевое правило: вино нельзя доводить до кипения. Температура 70–75 °C – идеальная точка. При 78 °C алкоголь начинает активно испаряться, аромат слабеет, а вкус становится плоским.

Держите напиток на огне 15–20 минут, периодически помешивая. Разлейте через сито в кружки и украсьте палочкой корицы.

Яблочно-имбирный глинтвейн: осень в каждом глотке

Этот рецепт – переосмысление классики с акцентом на вкус свежих осенних яблок и терпкость имбиря. Кроме того, яблочный сок снижает крепость напитка, делая его мягче.

Ингредиенты на 4 порции:

– сухое красное вино – 500 мл,

– свежевыжатый яблочный сок – 250 мл,

– свежий имбирь – кусочек 4 см,

– яблоко – 1 штука (лучше "Антоновка" или "Гренни Смит"),

– корица – 1 палочка,

– гвоздика – 4 бутона,

– мускатный орех – на кончике ножа,

– мёд – 2 столовые ложки,

– лимонный сок – 1 столовая ложка.

Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинами – именно тонкими, иначе жгучесть будет слишком резкой. Яблоко нужно нарезать дольками, предварительно удалив сердцевину. И уже в кастрюле нужно соединить основные компоненты, яблочный сок и специи, нагреть до 70 °C и держать на огне 8 минут.

После этого – нужно влить в кастрюлю вино, добавить мёд и яблочные дольки, а в самом конце – лимонный сок. Он освежит пряный вкус напитка. После этого нужно прогреть смесь ещё 10 минут на минимальном огне, процедить.

Такой глинтвейн подают с долькой свежего яблока в кружке, приправив щепоткой мускатного ореха. Напиток особенно хорош с шарлоткой или мягким сыром.

Белый глинтвейн с грушей и кардамоном: благородная элегантность

Белый глинтвейн – Weißer Glühwein – набирает популярность на европейских рынках с начала 2000-х годов. Он светлее, деликатнее на вкус и способоен удивить необычным сочетанием ингредиентов.

Ингредиенты на 4 порции:

– сухое белое вино – 750 мл,

– груша – 2 штуки спелые,

– кардамон – 5 стручков,

– ваниль – 1 палочка,

– белый перец горошком – 5 штук,

– апельсин – 1 штука,

– сахар тростниковый – 3 столовые ложки,

– вода – 80 мл, свежий розмарин – 1 веточка.

Кардамон раздавите плоской стороной ножа прямо в стручках – так специя отдаст аромат, но не даст горечи. Ваниль разрежьте вдоль и выскоблите семена – используйте и семена, и стручок.

Грушу очистите и нарежьте кубиками 2 см. Апельсин нарежьте кружками. В кастрюле сделайте сироп из воды и тростникового сахара, добавьте кардамон, ваниль, белый перец и розмарин. Прогрейте 5 минут.

Влейте вино, добавьте грушу и апельсин. Доведите до 70 °C и держите на этой температуре 20 минут – белое вино более чувствительно к перегреву, чем красное, поэтому контролируйте температуру особенно внимательно. Процедите, разлейте по бокалам и украсьте тонким ломтиком груши и веточкой розмарина.

Этот глинтвейн подают не в кружках, а в прозрачных бокалах – чтобы гости видели золотистый цвет и кусочки груши.

Важный секрет глинтвейна

При любом способе приготовления глитвейна важно соблюдать несколько правил. Во-первых, не перегревать напиток при приготовлении. Идеально – 70–75 °C – именно в этом диапазоне специи раскрываются, а алкоголь остаётся в напитке.

Очень важно время настаивания специй, они отдают аромат постепенно. Двадцать минут – минимум для полного раскрытия.

И, наконец, качества вина. Не нужно выбирать влишком дорогое вино – оно утратит тонкие оттенки вкуса при добавлении специй и нагреве, но и откровенно плохое вино тоже брать не стоит – такой продукт испортит напиток.

Фото: magnific.com/ kufotos, CreativeDesign99, Hamza23, chandlervid85
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