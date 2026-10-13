Осенний глинтвейн: 3 рецепта с точными пропорциями — классика, с имбирем и с грушей

Классический немецкий глинтвейн: рецепт, проверенный веками

Немецкое слово Glühwein буквально переводится как "горящее вино". Именно в Германии этот напиток стал частью культуры и неоъемлемым атрибутом рождественских ярмарок. Классический рецепт требует точности.

Ингредиенты на 4 порции:

– сухое красное вино – 750 мл,

– апельсин – 1 крупный,

– лимон – половина,

– корица – 2 палочки,

– гвоздика – 6 бутонов,

– звёздочки аниса – 2 штуки,

– сахар – 3 столовые ложки,

– вода – 100 мл.

Приготовьте сначала основу напитка – сироп. Для этого в кастрюле с толстым дном нужно смешать воду и сахар, довести до кипения и подождать несколько минут, пока сахар не растрорится, потом добавить специи – корицу, гвоздику и анис. Снимите с огня и дайте настояться 10 минут – за это время вода вытянет из пряностей всё лучшее.

Апельсин нарежьте кружками толщиной 1 см, лимон – полукольцами. Добавьте цитрусовые в сироп, влейте вино и поставьте на минимальный огонь. Ключевое правило: вино нельзя доводить до кипения. Температура 70–75 °C – идеальная точка. При 78 °C алкоголь начинает активно испаряться, аромат слабеет, а вкус становится плоским.

Держите напиток на огне 15–20 минут, периодически помешивая. Разлейте через сито в кружки и украсьте палочкой корицы.