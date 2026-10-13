В Кузбасс привезли тонны арбузов: что показала проверка

В Новокузнецк из Казахстана поступила очередная партия плодоовощной продукции – 74 тонны. Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, фитосанитарная безопасность груза подтверждена.



Специалисты досмотрели три партии на основании фитосанитарных сертификатов страны-отправителя. В ассортимент вошли 50 тонн арбузов и 24 тонны репчатого лука.



Совместно со специалистами Западно-Сибирского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" были отобраны образцы для лабораторных экспертиз. Цель – установить карантинное фитосанитарное состояние продукции.

– По результатам исследований карантинные объекты не выявлены, – говорится в сообщении.

На основании заключений лаборатории выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля, которые дают право на реализацию продукции по месту назначения.