Кузбассовцы: землетрясение уничтожило их дом

Частный дом в Белове фактически уничтожен подземными толчками, которые произошли утром 10 октября, о чём сообщил подписчик губернатора Ильи Середюка на прямом эфире во вторник.

– Щербакова, 17. Дом пришёл в полностью негодное состояние: несущая стена отошла от основания, – процитировал губернатор поступившую жалобу.

Середюк отметил, что ранее уже поручал главам территорий проверить здания и нигде никаких разрушений замечено не было. Тем не менее глава региона поручил мэру Белова Сергею Алексееву специально съездить именно на этот адрес и проверить ещё раз.

Что касается землетрясения, его интенсивность достигала 4,9 балла, эпицентр залегал на глубине 14 километров, то есть это было природное явление, сообщают сейсмологи РАН.

Напомним, произошло оно утром в субботу. Кузбассовцы почувствовали мощные толчки. В Краснобродском по стене подъезда пошли трещины.