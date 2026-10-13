Ребёнок пострадал из-за подарка матери: СК Кузбасса возбудил дело

Как сообщили в Следкоме Кузбасса, в Полысаеве возбудили уголовное дело. Подозреваемая – 41-летняя местная жительница.

Женщину подозревают в том, что она подтолкнула несовершеннолетнего сына к действиям, опасным для его жизни.

По данным следствия, мать купила мотоцикл своему 13-летнему сыну.

– Зная, что у несовершеннолетнего нет водительского удостоверения, она разрешала ему передвигаться по дорогам, – отметили в Следкоме Кузбасса.

24 сентября 2026 года это закончилось бедой. Подросток ехал на мотоцикле по дороге в Полысаеве и влетел в легковую машину.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Собирают доказательства.

В Следкоме напомнили, что скутеры, мопеды, мотоциклы и квадроциклы – источники повышенной опасности. Для них нужны права, навыки вождения и защитная экипировка. Родителей призвали не давать детям доступ к транспорту. Это прямая угроза жизни и здоровью и самого ребёнка, и окружающих.

Напомним, что подобные истории в Кузбассе уже случались. Ранее VSE42.RU сообщал, что в регионе уже наказывали родителей, которые сажали детей за руль.