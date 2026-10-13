Железнодорожники потратят на Кузбасс почти 8 млрд рублей – куда идут деньги

РЖД в 2026 году вложит в кузбасскую железную дорогу 7,6 млрд рублей, рассказал губернатор Илья Середюк по итогам встречи с новым начальником Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Евгением Вейде. Деньги идут на развитие инфраструктуры, технологий и техники.

Кроме того, с начала года ЗСЖД заплатила налогов в казну Кузбасса на 2,9 млрд рублей.

Середюк добавил, что Кузбасс – это единственный регион, который ежегодно заключает с РЖД соглашение о гарантированном вывозе угля на восток.

– В этом году согласованный объём – 55 млн тонн. Сейчас погрузка достигла почти 41 млн тонн – это соответствует графику <...> Начинаем готовить проект соглашения на 2027 год, – сказал губернатор.

Всего за девять месяцев на ЗСЖД в Кузбассе отгружено 148,2 млн тонн ископаемых (+2,9% год к году). Каменного угля – 130 млн тонн, руды железной и марганцевой – 5,2 млн тонн, нефти и нефтепродуктов – 2,5 млн тонн, кокса – 1,9 млн тонн.

Евгений Вейде возглавил ЗСЖД в конце сентября. Напомним, предыдущего начальника Александра Грицая, который занимал должность с 2018 года, в апреле задержали силовики по обвинению во взяточничестве.