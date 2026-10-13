"Придется проявлять инициативу": россиянам рассказали, где найти друзей после 30

О том, почему дружба во взрослом возрасте требует усилий и где искать новых знакомых после 30, психолог Елена Каюрова рассказала NEWS.ru.

По словам специалиста, в детстве и юности дружба часто возникает естественно. Во взрослой жизни таких возможностей становится меньше, поэтому новые отношения уже не всегда складываются сами собой.

– После 30 лет дружба перестает случаться сама собой. В детском саду, школе и вузе мы постоянно находились рядом с одними и теми же людьми: виделись каждый день, вместе что-то переживали, постепенно становились ближе. Во взрослой жизни такой естественной среды становится меньше, – объяснила Каюрова.

Психолог советует не ждать случайной встречи с будущим другом, а чаще бывать там, где люди объединены общими интересами. Это могут быть спортивные секции, курсы, профессиональные сообщества и различные хобби.

Однако одного знакомства недостаточно.

– Тут уже придется самому проявлять инициативу: предложить кофе, написать после встречи, позвать куда-то еще, – отметила психолог.

Специалист назвала еще одну особенность взрослого возраста – накопленный опыт разочарований. К 30–40 годам люди нередко становятся осторожнее в выборе близкого окружения и не спешат доверять новым знакомым.

Поэтому психолог не советует ожидать, что при первой встрече сразу появится ощущение родственной души. Зрелая дружба обычно формируется постепенно – через регулярное общение, совместные занятия и взаимный интерес.