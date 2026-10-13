Кузбасский институт обманул студентку на деньги

Мариинский городской суд рассмотрел иск 48-летней местной жительницы. Об этом сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

Ответчик – АНО "Корпоративный институт инновационных технологий".

В начале августа 2025 года женщина заключила с организацией договор на платные образовательные услуги. Речь о программе "Профессиональная переподготовка "Медицинский логопед"". Стоимость – 35 тысяч рублей. Всю сумму она сразу перечислила на счёт исполнителя.

Но услуги так и не оказали. Доступ к учебным материалам не дали, график занятий не составили, обучение не проводилось. Это противоречит условиям договора.

В конце октября женщина отправила заявление о расторжении договора и возврате денег. Деньги не вернули. Она направила претензию – организация её проигнорировала и не ответила в срок.

Тогда женщина пошла в суд. Она требовала вернуть стоимость услуг, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Представители института не получили судебное извещение и не пришли на заседание. Факт оказания услуг они не доказали.

Суд полностью удовлетворил требование о возврате 35 тысяч рублей. Плюс взыскал в пользу женщины 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и 25 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно вернуть деньги. А ещё – неустойку и судебные расходы.

– Общая сумма по удовлетворённым судом требованиям составила более 80 тысяч рублей, – отметили в Мариинском городском суде.

Кроме того, с института взыщут проценты за пользование чужими деньгами по ключевой ставке Банка России. Их будут начислять на основной долг до момента фактического исполнения решения суда.