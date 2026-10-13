Кемеровских водителей массово заставили отдирать от машин лишнее

Накануне кемеровские госавтоинспекторы массово проверяли машины, в результате чего 60 водителей попались на тонировке, ещё двое – на установке предметов, ограничивающих видимость, сообщает во вторник ГИБДД Кузбасса.

Водителям, которые хотели с помощью тонировки выглядеть "круто", пришлось отдирать её на камеру.

– В ходе мероприятия значительная часть автомобилистов устранила нарушения на месте остановки. Водителям, которые отказались удалить тонировку на месте, выданы официальные письменные требования об устранении, – сказали в ГАИ.

Ведомство напоминает, что стёкла должны пропускать минимум 70% света. За нарушение – штраф 500 рублей. За повтор – 4 000 рублей, арест на 15 суток или обязательные работы.