Роботов-курьеров уберут с улиц Петербурга в случае серьезного ЧП – подробности

Власти Петербурга в любой момент могут закончить эксперимент с роботами-курьерами, если они станут опасны для людей. Об этом "КП-Петербург" сообщил председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексей Цивилев.

По словам депутата, город добился изменений в правилах эксперимента на федеральном уровне.

– Мы получили постановление правительства России, роботы теперь застрахованы на 500 000 рублей, это гражданская ответственность на случай причинения ущерба. Кроме того, город получил полномочия, в случае если будут инциденты с гибелью или вредом здоровья от роботов, приостанавливать этот проект в регионе, – пояснил Цивилев в эфире радио "Комсомольская правда".

Роботы-доставщики работают в Северной столице с 2025 года. Сейчас по улицам города передвигаются 350 роверов, которые с момента запуска эксперимента совершили 173 215 поездок.

Однако с урегулированием конфликтов, в которых роботы повреждают автомобили, по-прежнему остаются проблемы. Как отметил Цивилев, сотрудники Госавтоинспекции не всегда понимают, как оформлять подобные происшествия.