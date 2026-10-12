В городе Кузбасса разгорелся скандал из-за отлова собак – мэр сделал важное заявление

В Белове зоозащитники опубликовали в соцсетях информацию о нарушениях в работе организации, занимающейся отловом безнадзорных животных. Власти отреагировали на ситуацию.

– Сегодня встретился с активистами, которые выложили в сеть шокирующие кадры, чтобы обсудить совместные дальнейшие действия, – рассказал глава города Сергей Алексеев в своих соцсетях.

По словам мэра, после появления публикаций администрация незамедлительно направила заявление в полицию с просьбой организовать проверку.

Также он подчеркнул, что муниципальный контракт с организацией не исполняется и сейчас находится на расторжении. С сентября в городе уже работает новый подрядчик. Однако ситуация с предыдущим исполнителем не останется без внимания.

– Если нарушения, которые зафиксировали активисты, подтвердятся, виновные должны понести ответственность в соответствии с законом. Город со своей стороны сделает всё, что в пределах наших полномочий, – отметил мэр.

Также администрация договорилась с активистами о совместной работе. В частности, стороны намерены проверить условия содержания животных в приюте нового исполнителя.

Глава города подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Напомним, ранее жители Белова неоднократно жаловались на стаи бродячих собак. Так, около десяти бездомных псов оккупировали детскую площадку, а одна из собак и вовсе напала на ребенка посреди улицы.