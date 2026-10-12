В городе Кузбасса разгорелся скандал из-за отлова собак – мэр сделал важное заявление

В Белове полиция проверит работу организации, занимавшейся отловом безнадзорных животных. Об этом заявил глава города Сергей Алексеев.
В Белове зоозащитники опубликовали в соцсетях информацию о нарушениях в работе организации, занимающейся отловом безнадзорных животных. Власти отреагировали на ситуацию.
– Сегодня встретился с активистами, которые выложили в сеть шокирующие кадры, чтобы обсудить совместные дальнейшие действия, – рассказал глава города Сергей Алексеев в своих соцсетях.
По словам мэра, после появления публикаций администрация незамедлительно направила заявление в полицию с просьбой организовать проверку.
Также он подчеркнул, что муниципальный контракт с организацией не исполняется и сейчас находится на расторжении. С сентября в городе уже работает новый подрядчик. Однако ситуация с предыдущим исполнителем не останется без внимания.
– Если нарушения, которые зафиксировали активисты, подтвердятся, виновные должны понести ответственность в соответствии с законом. Город со своей стороны сделает всё, что в пределах наших полномочий, – отметил мэр.
Также администрация договорилась с активистами о совместной работе. В частности, стороны намерены проверить условия содержания животных в приюте нового исполнителя.
Глава города подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.
Напомним, ранее жители Белова неоднократно жаловались на стаи бродячих собак. Так, около десяти бездомных псов оккупировали детскую площадку, а одна из собак и вовсе напала на ребенка посреди улицы.