Ушел на учебу и пропал: в Кузбассе завершились поиски подростка

Инцидент произошел 8 октября. В 21:00 в полицию в Междуреченске обратилась представитель социального учреждения: она рассказала, что утром 16-летний воспитанник ушел на учебу и не вернулся.

Начались поиски.

– Накануне вечером и сегодня в утреннее время в полицию Междуреченска обратились жильцы микрорайона ГРЭС в Мысках, которые сообщили, что видели пропавшего подростка, – говорится в сообщении.

Сегодня инспекторы ПДН встретили мальчика около местного дворца культуры. Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку.