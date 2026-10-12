Обманул государство на 350 000: в Кузбассе судят "фермера"

Как сообщили в Следкоме Кузбасса, завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемый – 51-летний житель Чебулинского района.

Как считает следствие, с ноября по декабрь 2025 года мужчина подал в соцзащиту заявление на выплату 350 тысяч рублей по социальному контракту. К заявлению он приложил бизнес-план – якобы собирался заняться сельским хозяйством.

– Комиссия одобрила заявку, однако фигурант изначально не планировал открывать свое дело и использовать выплату по целевому назначению, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Чтобы отчитаться, он предоставил фиктивный договор купли-продажи и акт приёма-передачи сельхозтехники. А сами деньги потратил на личные нужды.

Дело возбудили по материалам региональных управлений ФСБ и МВД.

Чтобы приговор потом исполнили, на имущество обвиняемого стоимостью больше 350 тысяч рублей наложили арест.

Доказательств собрано достаточно. Дело с обвинительным заключением ушло в суд.