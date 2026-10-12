Пачка соды – и морозилка не будет намерзать: простой лайфхак для хозяек

Автор блога "Почавкаем – Рецепты" поделился лайфхаком, как использовать соду для чистоты в морозилке.

Сода помогает нейтрализовать запахи рыбы, мяса и специй, которые со временем могут накапливаться в морозильной камере. Также ей приписывают способность снижать влажность и препятствовать образованию ледяной корки на стенках. Это помогает продуктам дольше сохранять вкус и структуру.

Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно поставить на полку открытую коробочку или баночку с содой. Менять содержимое рекомендуется раз в два-три месяца.

Соду также используют для уборки морозилки. Для этого порошок смешивают с водой до образования пасты, которую наносят на стенки и металлические ручки.

Еще один способ применения – обработка овощей и фруктов перед замораживанием. Для этого предлагают замочить продукты на 5–10 минут в растворе из расчета одна столовая ложка соды на литр воды, а затем промыть.

Кроме того, содовую пасту используют для удаления ржавчины с металлических деталей и возвращения им блеска. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.