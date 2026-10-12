Скандальных золотодобытчиков опять закрыли в Кузбассе - что на этот раз

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, Тисульский районный суд разобрался с делом ООО "Воскресенка". Компания мыла россыпное золото в районе реки Воскресенка и ручья Кедровый.

Выяснилось, что предприятие пользовалось водой без всякого на то права. А разрешение нужно, если сбрасываешь сточные воды или меняешь дно и берега водоёма. Из-за этого река и ручей могли загрязниться и обмелеть. А люди – остаться без чистой воды и нормальной природы вокруг.

– Это создает угрозу загрязнения и истощения водных объектов, нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, – отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Нарушения вскрыли во время проверки. Её устроили Тисульская районная прокуратура и специалисты Минприроды Кузбасса. Проще говоря, предприятие самовольно заняло водный объект и пользовалось им как хотело. По закону это нарушение.

Суд признал ООО "Воскресенка" виновным. Работу компании остановили на 90 суток.

Решение суда в силу пока не вступило.

А это уже не первый раз, когда золотодобытчиков в Тисульском округе останавливают за загрязнение рек. Ранее VSE42.RU сообщал, что суд уже приостанавливал работу предприятия на реке Воскресенка – тогда в сточных водах нашли превышение меди, железа и взвешенных веществ