Пожилого самокатчика жёстко сбили на кемеровском кольце

Накануне в кузбасской столице сбили пожилого самокатчика на бульварном кольце. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места событий, на которых запечатлён раненый мужчина, лежащий на асфальте, и раздавленный иномаркой электросамокат.

Как рассказали сайту VSE42.Ru в кемеровской ГИБДД, произошла авария в воскресенье в 13:50 на проспекте Ленина, 137.

– Предварительно, автомобиль Toyota Camry двигался по кольцу, при съезде с кольца на пр. Ленина в сторону пр. Ленинградского совершил наезд на электросамокат, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, – сказали в ГАИ.

66-летний водитель электросамоката получил травмы. Приехавшая скорая помощь увезла его в больницу, медики оказывают пожилому горожанину помощь.