Новую семейную выплату получили 21,2 тысячи кузбассовцев: что это за деньги

Как сообщили в Отделении СФР по Кемеровской области – Кузбассу, в регионе подвели итоги первой кампании по новой семейной выплате. Деньги предназначены семьям, где растут двое и больше детей.

Эта мера появилась только в этом году. Она даёт возможность вернуть часть подоходного налога, который заплатили родители. То есть это не вычет, а именно возврат уже уплаченного налога.

Заявления принимали с 1 июня по 1 октября. За это время выплату одобрили 21,2 тысячи жителей региона. Общая сумма – 630,4 млн рублей.

Кто может рассчитывать на деньги? Работающие родители, усыновители или опекуны, у которых двое и больше детей до 18 лет. Или до 23 лет, если ребёнок учится очно.

Обратиться может любой из родителей. Главное – иметь российское гражданство и жить в стране постоянно.

Есть и другие условия. Родители должны были платить подоходный налог за прошлый год. Среднедушевой доход семьи не должен быть выше 1,5 прожиточного минимума. А имущество семьи должно подходить под установленные критерии.

Если работают оба родителя, каждый может подать заявление и получить выплату отдельно. А вот в браке они, в разводе или не расписаны – это не важно.

Но некоторым выплата не положена. Это те, кого лишили родительских прав или ограничили в них. Должники по алиментам. А ещё те, с чьих доходов не платился НДФЛ. Например, самозанятые или индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах, если других доходов у них нет.

– Мы видим со стороны кузбасских семей высокий интерес к этой мере поддержки. Важно понимать: это не налоговый вычет, а именно возврат ранее уплаченного налога. При этом вы можете одновременно получать и эту выплату, и стандартные социальные или имущественные налоговые вычеты на детей, – подчеркнула управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

В этом году кампания закончилась. Следующая будет в тот же период в 2027 году. Тогда можно будет вернуть часть НДФЛ, уплаченного в 2026 году.

Остались вопросы – звоните в единый контакт-центр СФР: 8-800-100-00-01. Бесплатно.