Популярная в Кемерове сеть ресторанов под ударом? Налоговая заблокировала счета

Федеральная налоговая служба через суд заблокировала счета и имущество новосибирской "СРП Групп", которой принадлежит франшиза "ШашлыкоFF". Произошло это ещё в сентябре 2025 года. С тех пор компания пыталась оспорить решение, однако Седьмой арбитражный апелляционный суд ответил отказом, сообщает "Коммерсант".

Инспекторы заявили, что выявили схему ухода от налогов через фиктивный документооборот, и доначислили 1,15 млрд рублей, в том числе 1,04 млрд рублей налогов и 115,6 млн рублей штрафов. Эта сумма в пять раз больше стоимости всех активов "СРП Групп" (220,8 млн рублей на конец 2024 года).

Представители "СРП Групп" настаивали, что им положена налоговая амнистия за отказ от дробления бизнеса, но суд ответил, что амнистия не отменяет право ФНС блокировать счета.

У компании осталась возможность выдавать лицензии на франшизу. Однако тратить поступающие деньги может только на зарплату и налоги.

"СРП Групп" может попытаться обжаловать это решение в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, но на это есть лишь два месяца, сказано в картотеке дел.

В Кемерове рестораны "Шашлыкoff" продолжают работать, не сообщая ни о каких приостановках.

Напомним, в конце 2024 года ресторан сети на площади Волкова закрывали из-за антисанитарии. Позже точка открылась, устранив нарушения.