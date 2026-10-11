"Удачная" находка из Кемерова обернулась для новокузнечанина уголовным делом

В Кемерове 50-летняя местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что с ее счета пропали деньги. Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

Правоохранители выяснили, что кемеровчанка приезжала в Новокузнецк и на одной из улиц случайно потеряла банковскую карту. Ее нашел мужчина, но возвращать находку владелице не стал.

– В течение нескольких дней задержанный расплачивался найденной картой, приобретая в магазинах продукты и алкоголь, – сообщает полиция Кузбасса.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали ранее судимого за наркопреступления 48-летнего новокузнечанина.

В отношении него возбудили уголовное дело за кражу. Теперь кузбассовцу грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кузбассе уже происходила похожая ситуация – школьница украла карту и устроила себе шопинг.