Исчез по дороге на учебу: в Кузбассе экстренно ищут подростка

В Междуреченске пропал 16-летний Макар Татарников. 8 октября около 08:40 он ушел из социального учреждения и отправился на учебные занятия. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения Макар был одет в бежевую толстовку и черные брюки. При себе у него была черная сумка через плечо.

– Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Макара Татарникова, сообщить об этом по телефонам в Междуреченске: 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-75 или 02 (102 с мобильного телефона), – сообщает полиция Кузбасса.

Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее в Кузбассе нашли сбежавшую 5 дней назад школьницу.