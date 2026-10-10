Пряталась у всех на виду: в Кузбассе нашли сбежавшую 5 дней назад школьницу

13-летнюю школьницу нашли в южной столице Кузбасса, когда она ехала в общественном транспорте, сообщает областное МВД.

– Инспектор ПДН и сотрудник уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку обнаружили несовершеннолетнюю в салоне общественного транспорта одного из городских маршрутов, – сказали в полиции.

Никто ничего незаконного с ней за эти дни не сделал.

Оказалось, что сбежала из дома шкодница ещё 6 октября, а в полицию об этом 37-летняя мать сообщила только 9 октября. На женщину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей (штраф 2 000 рублей). Юную беглянку вернули домой.