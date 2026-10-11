Десятки обманутых на миллионы: мошенники устроили атаку на Кузбасс

За неделю мошенники обману 32 жителя региона. Всего кузбассовцы потеряли 13 миллионов 903 тысячи рублей.

– Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 3 млн рублей, – уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Чаще всего кузбассовцы сталкивались с незаконным списанием денег со счетов, в том числе после оформления кредитов. В эту ловушку попали 14 человек. Еще трое жителей поверили предложениям заработать на так называемых инвестициях.

Пятеро граждан стали жертвами лжесотрудников различных организаций и структур. Еще восемь человек потеряли деньги после взаимодействия с мошенниками, которые размещали объявления на онлайн-сервисах.

Наконец, двое кузбассовцев доверились сообщениям в социальных сетях, отправленным со взломанных аккаунтов знакомых.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе раскрыли новую хитрую схему опасных мошенников.