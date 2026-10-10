В Приморье отец отчаянно краснел в полиции из-за "шалостей" в интернете 12-летней дочки

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по Приморью вычислили 12-летнюю школьницу, которая травила других детей в интернете. Девочку и её отца вызвали в полицию. Родителя оштрафовали за ненадлежащее воспитание, а саму несовершеннолетнюю поставят на профилактический учёт, сообщает "Восток – Медиа".

Что стало поводом для проверки

По информации полиции Приморья, поводом для проведения проверки стало обращение местной жительницы. Женщина сообщила, что в одном из пабликов в социальных сетях публикуются оскорбления в адрес её дочери и других несовершеннолетних.

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступлениям вычислили администратора этого ресурса. Им оказалась 12-летняя школьница. Девочку в присутствии отца доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

Какие меры приняли

С семьёй провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий и ответственности за травлю в интернете. Кроме того, на отца составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Материалы проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении школьницы примут меры воспитательного воздействия и поставят её на профилактический учёт.

Сейчас проверка продолжается. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают участников конфликта, их родителей и педагогов, чтобы установить все детали инцидента.