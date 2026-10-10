В Кемерове продают легенду автобизнеса за 500 млн рублей

В кузбасской столице выставили на Авито центр ГАЗ Кузбасс, цена вопроса – 500 млн рублей. В описании утверждается, что это уникальный актив с 35-летней историей.

– Будучи eдинствeнным официaльным прeдcтавителeм ГAЗ в Kузбaссе, центр обладает эксклюзивным доступом к клиентской базе и сервисному обслуживанию бренда, – гласит объявление.

Находится комплекс на улице Тухачевского за "Соткой". Работает с 1991 года.

Здание площадью 3 000 кв. метров полностью модернизировано. В комплексе спроектирована сервисная зона для обслуживания легкового и коммерческого транспорта: 7 профессиональных подъемников и 8 смотровых ям, бокс диагностики, автомойка для грузовиков, большой склад запчастей и зона приёмки.

Бизнес предлагается купить целиком или частями.

В автоцентре сейчас продаются автофургоны микроавтобусы с пробегом трёх моделей.