На Кубани целая станица с лопатами и дубинами искала насильника

Что произошло

По словам очевидцев, инцидент случился накануне в садовом товариществе "Автомобилист". 38-летний мужчина по имени Р., который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей, напал на девушку прямо на автобусной остановке. Схватив жертву, он потащил её в кусты, пытаясь совершить насильственные действия.

Однако это не единственный эпизод. Неделей ранее этот же гражданин устроил разбойное нападение в соседнем садовом товариществе "Горизонт". Там он похитил чужое имущество, причинив владельцу ущерб на сумму около 40 тысяч рублей.

Почему жители взялись за оружие

Сообщается, что мужчина неоднократно вёл себя агрессивно – по данным очевидцев, он кидался на людей с ножом. Полиция распространила ориентировку с его приметами и фотографией, но, судя по всему, ожидание затянулось.

Местные жители, опасаясь за безопасность своих семей, решили действовать самостоятельно. В соцсетях распространяется информация, что люди вышли на поиски, вооружившись подручными средствами – лопатами и дубинками.

Правовой аспект: чем опасен самосуд

Ситуация вызывает серьёзные опасения у юристов и сотрудников правоохранительных органов. Если жителям удастся найти подозреваемого раньше полиции, ситуация может выйти из-под контроля.

"Ситуация может обернуться как угодно. Вы же понимаете. Поймать его не могут. Вот жители сами и пытаются это сделать. Добираться до дома от остановок далеко. А там идут дети и наши жёны. Конечно, есть желание избавиться от этого человека. А как бы вы поступили? Полиция в курсе, но поймать не может. Сейчас выходные на носу. Народ подвыпьет. Мало ли что случится", – цитирует издание KubanPress Николая, местного жителя улицы Советской.

Важно понимать: самосуд – это уголовное преступление. В соответствии с законодательством РФ, если толпа причинит вред подозреваемому, отвечать перед законом будут сами граждане, участвовавшие в расправе. Вместо наказания преступника они могут сами стать фигурантами уголовного дела – по статьям о побоях, причинении вреда здоровью или даже убийстве.

Что известно сейчас

Подозреваемый задержан. В станице работают сотрудники полиции. Они призывают жителей сохранять спокойствие, не устраивать самостоятельных поисков и немедленно сообщать о любой информации по официальным каналам связи.