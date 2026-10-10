Рукия, Муса и Алиаббос – какими ещё именами называют детей в Кузбассе

По состоянию на субботу, 10 октября, в Кузбассе самыми популярными именами для новорождённых остаются Михаил и София, указано в реестре имён на сайте ЗАГСа.

Так, мальчиков за последнее время называли Михаил 337 раз, Александр – 267, Артём – 243, Тимофей – 225, Иван – 204.

Девочкам дали имя София 256 раз, Варвара – 217, Ева – 216, Виктория – 198, Василиса – 185.

Такие же имена были самыми популярными месяц назад. А вот редкие имена теперь у новорожденных в основном другие. У мальчиков это Муса, Стефан, Алиаббос, Арсэн и Нурислам. У девочек – Рукия, Фелиция, Элла, Айгул и Маруся.

Месяц назад редкими именами у девочек были Алана, Линда, Селеста, Роззия, Суман, у мальчиков – Ансор, Арсэн, Бронислав, Алиаббос, Махмадкабир.