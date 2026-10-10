В Кемерове и Новосибирске во время тестирования сирен услышали их не все

Сирены завыли в пятницу, 9 октября, не по всему Новосибирску, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на местных жителей.

Так, об этом сообщили женщины, одна из которых живёт в районе бывшего городского аэропорта, а вторая находилась в экспоцентре. При этом SMS от РСЧС с разъяснениями получила только вторая.

Кроме того, для многих новосибирцев запуск сирен стал полной неожиданностью – информацию в СМИ они не видели.

– Заранее надо предупреждать, блин! На фоне вчерашних новостей из Омской области тревожно так-то, – сокрушается сибирячка в соцсетях.

В Кемерове сирены услышали тоже не все. Экстренные службы объяснили это тем, что в некоторых местах звук могут глушить высотки. SMS тоже не слали всем кемеровчанам подряд – наш читатель таковую не получал.