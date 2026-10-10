В Приморье водитель внезапно встретил амурского тигра

Самое интересное, что зверь вообще никак не заинтересовался ни человеком, ни автомобилем. Тигр пришёл в это место, чтобы попить из ручья и полностью проигнорировал человека, а после того, как утолил жажду, ушёл обратно в лес.

– Судя по записи, хищник совершенно не реагировал на шум двигателя и продолжал спокойно заниматься своими делами. Напившись воды, тигр развернулся и неспешно зашагал по направлению к Безверхово, – отмечает издание.

Кадры, на которых амурский тигр мирно пьет воду в непосредственной близости от автомобиля, мужчина опубликовал в соцсетях. Мужчина признается, что ему крупно повезло: окажись зверь на этом месте на пару минут раньше, пересечения избежать бы не удалось.