Спелый плод всегда слышно: шеф-повар из Подмосковья поделился секретным способом выбора лучшего авокадо

Константин Громов отметил, что привычный ориентир на тёмный цвет кожицы регулярно подводит любителей полезных перекусов, так как окраска напрямую зависит от конкретного сорта, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Цветовой обман: почему тёмный не всегда спелый

Распространённое заблуждение о том, что правильный плод обязательно должен быть тёмно

фиолетовым или чёрным, справедливо только для одной разновидности. Речь идёт о знаменитом сорте Хасс с пупырчатой шкуркой – именно он занимает около 80% всего мирового рынка и чаще всего попадает на полки московских и областных магазинов.

Однако в продаже регулярно встречаются и другие популярные сорта, например Эттингер или Пинкертон. Их гладкая кожура остаётся сочно-зелёной даже на пике зрелости. Попытка дождаться, пока такой плод потемнеет, приведёт лишь к тому, что он сгниёт.

Тактильная проверка и "музыкальный" тест

Вместо визуального осмотра шеф-повар рекомендует прибегнуть к физической проверке:

Тест на упругость. Слегка надавите пальцем на поверхность плода. У идеального авокадо образуется небольшая вмятина, которая тут же вернётся в исходную форму. Если мякоть под пальцем проваливается – продукт перезрел, а если остаётся дубовой – плод сорвали слишком рано.

Звук косточки. Поднесите авокадо к уху и легонько потрясите. Едва ощутимый глухой стук внутри означает, что мякоть стала нежной и отошла от семени – это признак высшей кондиции.

Ошибки при выборе и правила для нарезанных плодов

Константин Громов предупреждает, что брать на 100% твёрдые авокадо в надежде на "дозревание на подоконнике" – рискованная лотерея. В условиях сухой городской квартиры мякоть чаще портится и сохнет, так и не размягчившись.

Если же вы выбираете уже упакованные половинки, пристально всматривайтесь в срез. Мякоть должна быть чистого салатового цвета. Появление желтизны или тёмных прожилок говорит о начавшемся окислении – такой продукт будет неприятно горчить и испортит любой салат или тост.

Кулинар подытоживает: не стоит спешить у прилавка. Потратив всего пару секунд на лёгкое нажатие и осмотр, вы гарантированно принесёте домой полезный и нежный деликатес.