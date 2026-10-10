Погодные ужасы: чего ждать в Кузбассе 11 октября

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 11 октября в Кемерове уличный градусник покажет –1,+1°C, будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём +6,+8°C, в основном без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

В целом по Кузбассу, несмотря на мерзкую слякоть, высок риск пожаров.

– 11.10 – 13.10.2026 года на территории Кемеровской области местами сохраняется высокая пожароопасность (4 класс), – сказали в метеоцентре.

Ночью похолодает до –2,+3°C, днём +4,+9°C. Прогнозируются дожди и мокрый снег. Ветер при порывах усилится до 13 м/с.