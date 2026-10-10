В Кузбассе завёлся "самый умный" рыбак: ловил лосось прямо в супермаркетах

В Междуреченске полицейские задержали злоумышленника за "рыбалку" на лосося в местных супермаркетах, сообщает в субботу областное МВД.

Так, директор магазина пожаловался на похищение из морозилки шести упаковок со стейками лосося стоимостью более 11 000 рублей. Стражи порядка выследили подозреваемого – 26-летнего рецидивиста.

– Он пояснил полицейским, что похищенную рыбу продал прохожим за 3 000 рублей, а вырученные деньги потратил, – сказали в полиции.

Более того, вор оказался серийным: до этого он совершил четыре аналогичные кражи.

На "самого умного рыбака" завели уголовное дело, по которому грозит до двух лет колонии.