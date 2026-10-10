Происшествия

В Кузбассе завёлся "самый умный" рыбак: ловил лосось прямо в супермаркетах

В Кузбассе поймали серийного рыбного вора, который нанёс ущерб на большую сумму.

В Междуреченске полицейские задержали злоумышленника за "рыбалку" на лосося в местных супермаркетах, сообщает в субботу областное МВД.

Так, директор магазина пожаловался на похищение из морозилки шести упаковок со стейками лосося стоимостью более 11 000 рублей. Стражи порядка выследили подозреваемого – 26-летнего рецидивиста.

– Он пояснил полицейским, что похищенную рыбу продал прохожим за 3 000 рублей, а вырученные деньги потратил, – сказали в полиции.

Более того, вор оказался серийным: до этого он совершил четыре аналогичные кражи.

На "самого умного рыбака" завели уголовное дело, по которому грозит до двух лет колонии.

 вор  кража  Кузбасс  лосось  Междуреченск  новости кузбасса  полиция  рыбак Облако тегов