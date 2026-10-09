"Бегают в ножами": в Сибири студенты пожаловались Мизулиной на кровавый беспредел в общежитии

В Красноярске студенты аграрного университета жалуются, что их соседи по общежитию устраивают драки и угрожают ножами, но проблема замалчивается. Обращения появились после того, как учащиеся написали Екатерине Мизулиной, сообщает издание "Проспект Мира".

Что произошло

6 октября на карте 2ГИС появился отзыв на общежитие №3 аграрного университета. Автор сообщения спрашивал, почему никто не реагирует на ситуацию: по его словам, в общежитии происходят поножовщины, живущие там студенты боятся выходить ночью, а о проблемах неоднократно сообщали заведующей, но ситуации игнорировались.

В тот же день похожее обращение появилось в блоге Екатерины Мизулиной. Автор представился студентом Красноярского аграрного университета и рассказал, что в общежитии №3 регулярно происходят конфликты, а ночью "условно произошла поножовщина". По его словам, вызвали Росгвардию, кого-то задержали, однако затем помощь потребовалась повторно из-за новой драки с угрозами. Студент попросил вмешаться. Мизулина обещала обратиться в МВД.

Реакция университета

Сегодня в вузе сообщили "Проспекту Мира", что конфликт действительно произошёл: "В общежитии №3 нашего вуза действительно произошёл конфликт между студентами, обучающимися по программам среднего профессионального образования".

По данным администрации, служба безопасности и охрана среагировали незамедлительно и сразу вызвали наряд Росгвардии. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и участники конфликта. Пострадавших с серьёзными травмами нет, медицинская помощь была оказана на месте.

Руководство вуза связалось с родителями студентов, участвовавших в конфликте, – их вызвали в университет для урегулирования ситуации и совместного разбора. Также прошло профилактическое собрание с участием кураторов, коменданта и представителей администрации.

В университете заявили, что серьёзно относятся к безопасности студентов: с момента происшествия контроль за порядком в общежитии усилен, к работе подключены воспитатели, коменданты, кураторы и сотрудники службы безопасности. Ситуация находится на личном контроле ректора.