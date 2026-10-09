В Подмосковье мужчина столкнул ребёнка на рельсы - подробности ЧП

Ребёнок чудом избежал серьёзных травм – врачи зафиксировали лишь ушиб локтя. Свидетели утверждают, что этот же мужчина может быть причастен и к другим похожим случаям, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Очевидцы рассказывают: мужчина приблизился к ребёнку и столкнул его с края платформы прямо на пути. Дети, находившиеся рядом, сообщили, что видят его не впервые – похожие эпизоды уже случались.

Юрист Сергей Плаксий разъяснил: квалификация зависит от обстоятельств, которые установит следствие, ключевой момент – умысел.

"Если будет доказано, что мужчина толкнул ребёнка под приближающийся поезд и осознавал возможность его гибели, речь пойдёт о покушении на убийство малолетнего – пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ через часть 3 статьи 30. Санкция – от восьми до двадцати лет вплоть до пожизненного", – отметил он.

Если умысел на убийство доказать не удастся, но выявится мотив агрессии или грубое нарушение порядка, действия могут расценить как хулиганство по статье 213 УК РФ – до пяти лет. При подтверждении лёгкого вреда здоровью возможны также статьи 115 или 116 УК РФ.