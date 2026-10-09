Кальмары: деликатес, который нежно позаботится о сосудах и защитит от рака

Мы привыкли видеть в морепродуктах просто вкусное угощение, но кальмар – случай особый. Хабаровский диетолог Вера Долгих уверена: тарелка кальмара порой способна заменить горсть аптечных витаминов. Главное – выбирать осознанно, отмечает Transsibinfo.com.

Обитает он рядом: в Охотском море и Татарском проливе водится тихоокеанский кальмар. Живой он нежного светло-зелёного оттенка, а стоит поднять его на поверхность – и он тут же становится кирпично-красным. Готовить можно как угодно: тушить, варить, запекать на гриле. Кстати, жителям Хабаровска стоит держать в уме цену – некондиционный товар продают от 340 рублей, а хорошие экземпляры – от 500 рублей за килограмм.

Чем же он так полезен? Углеводов в нём совсем мало – всего 0,87 г на 30-граммовую порцию, а калорийность низкая. Плюс, в отличие от многих "даров моря", он помогает бороться с избытком вредных липидов в крови. Врач называет это настоящей профилактикой сосудов.

Внутри – целый витаминный набор: тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, фосфор, калий, цинк, медь, селен. Всё это поддерживает сердце и иммунитет, укрепляет кости, помогает кроветворению. А ещё в кальмаре есть дофамин – он бодрит и проясняет голову. И даже чернила моллюска, по словам специалиста, работают как природный антибиотик. Так что кальмар – это не только вкусно, но и по-настоящему заботливо по отношению к себе.