Магнитные бури начали накрывать Землю: три дня подряд всем будет плохо

Как сообщает издание Rostov Gazeta со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитосфера перейдёт в возбуждённое состояние с 15:00 мск. Геомагнитный индекс в течение трёх часов будет держаться выше кр=4. Сама буря накроет регион после 18:00 мск. Сначала её интенсивность составит G1, однако спустя три часа вырастет до G2 (кр=6).

Бушевать она будет до середины ночи 10 октября: до 06:00 мск магнитосфера останется возбуждённой, а затем постепенно успокоится. Ещё одна геомагнитная буря ожидается 11 октября – с 06:00 до 09:00 мск. До неё (с 03:00 до 06:00) и после (до обеда) магнитосфера также будет возбуждённой.

Во время роста геомагнитной активности метеозависимые люди могут почувствовать недомогание и ряд неприятных симптомов.