"Не тот размер": в Якутии женщина устроила разборки из-за дубленки – дошло до Верховного суда

История началась в ноябре 2025 года. Жительница Якутска заказала в магазине пуховик за 41 тысячу рублей. Когда товар доставили примерно через месяц, размер покупательнице не подошел, и она вернула вещь.

Тогда хозяйка магазина предложила другой вариант – доплатить 40 тысяч рублей и получить дубленку. Покупательница согласилась и внесла деньги, а остаток суммы должна была заплатить при получении товара.

По договоренности дубленку должны были привезти не позднее 25 января 2026 года. Однако срок прошел, а заказ так и не доставили. Женщина потребовала вернуть деньги, но продавец проигнорировала заявление.

Дубленка появилась только 18 марта, однако и на этот раз покупательнице не повезло: размер снова оказался неподходящим. Обменять вещь на аналогичную продавец не смогла, поэтому 19 марта женщина повторно потребовала возврата средств. Однако 81 тысячу покупательница так и не получила.

Тогда женщина обратилась в суд. Она потребовала расторгнуть договор купли-продажи, вернуть уплаченные деньги, взыскать неустойку и компенсацию морального вреда.

Предприниматель пыталась добиться снижения выплат, ссылаясь на финансовые трудности. Она также предлагала обменять товар и заключить мировое соглашение, однако покупательница отказалась.

Суд первой инстанции встал на сторону покупательницы и постановил взыскать с продавца деньги и дополнительные выплаты.

Предприниматель обжаловала решение, но Верховный суд Якутии не нашел оснований для его изменения. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а решение вступило в законную силу. Об этом пишет КП-Якутия.