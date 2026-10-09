Мокрый снег завтра: Кузбасс готовится к холодным выходным

Синоптики Кемеровского гидрометцентра поделились прогнозом погоды в Кузбассе на завтра, 10 октября. Судя по всему, выходные окажутся холодными – прогнозируют мокрый снег.

Так, ночью 10 октября в Кузбассе ожидается 0, +5°C, днем +3, +8°C. Ветер налетит западный с порывами ночью до 18 м/с, днем – до 16 м/с. Пройдут небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Кемерове ночью 10 октября прогнозируется +1, +3°C, днем +5, +7°C. Порывы западного ветра будут достигать 14 м/с. Облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.