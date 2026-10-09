"Вернуться будет непросто": удары по НПЗ помогли США отнять у России рынок дизтоплива в Бразилии - эксперт

Как отметил Игорь Юшков в беседе с профильным изданием "Нефть и Капитал", на мировом рынке сейчас наблюдается серьёзный дефицит дизельного топлива, при этом РФ, которая является вторым в мире экспортером дизеля, ввела ограничения на эспорт.

По оценке эксперта, внутри России сейчас, после введения ограничений на вывоз, нет дефицита дизеля. В сентябре часть топлива уходила в хранилища. К зиме потребление снижается.

– В обычной ситуации Россия – второй крупнейший экспортер дизеля в мире и заметно насыщает рынок. После 2022 года крупным рынком сбыта была Турция, затем поставки сместились в Бразилию. Когда Россия остановила экспорт, ее долю там заняли США. Вернуться будет непросто, – отметил Юшков.

Если Россия восстановит нормальную работу НПЗ, дизеля снова будет много и запрет на экспорт придется снять, заявил эксперт.